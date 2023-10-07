Cami kapısı kriz çıkardı: 6 kişiye, ’emre itaatsizlik’ cezası

Ordu'da cami kapısı değişimi nedeniyle yaşanan fikir ayrılığına para cezası verildi. Kaymakamlığa yapılan şikayet sonrası kapının değiştirilmesine karşı çıkan muhtar ile birlikte 6 kişiye, 'emre aykırı davranış'tan kişi başına 1295 TL ceza kesildi. Muhtar Nihat Çekiç, cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

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Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde yaşayan R.A., mahalledeki Yeşilada Merkez Camisi’nin kapısını değiştirmek istedi.

Şubat ayında caminin kapısını söken R.A., mevcut kapının yerine kendisinin yaptırdığı kapıyı taktı. Kapının değiştiğini fark eden mahalleli, kapıyı söküp yerine eski kapıyı taktı. Bunun üzerine Kabadüz Kaymakamlığı’na müracaat eden R.A., bu kez Kaymakamlık kararıyla kapıyı değiştirmek istedi.

Ağustos ayının son haftasında jandarma ve müftülük görevlileriyle gidilen camide bulunanlar, kapının değiştirilmesine yine karşı çıktı. Mahallelinin tepkisi üzerine ekipler, kapıyı değiştirmeyip geri döndü.

1 AY SONRA CEZA KESİLDİ

Kaymakamlık, cami kapısının değiştirilmek istenmesine karşı çıkan mahalle muhtarı Nihat Çekiç ile birlikte 6 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinden ‘Emre aykırı davranışta bulunmak’ suçundan 1295 TL ceza kesildi. Toplamda 7 bin 770 TL ceza kesilen kişiler, kendilerine tebliğ edilen makbuzları görünce şaşırdıklarını söyledi. Mahalleli, kendilerine kesilen cezaya itiraz edeceklerini dile getirdi. R.A.’nın camiye taktırmak istediği kapının ise ilçedeki başka bir camiye takılacağı belirtildi.

‘HAYIR DİYEREK KAPI TAKMASI BİZE GÖRE YANLIŞTI’

Yeşilada Mahallesi muhtarı Nihat Çekiç, köylerinin adının kapı tartışması nedeniyle anılmasından üzgün olduklarını söyledi.

Camideki mevcut kapının yeni olması ve mahallelerinde yaşayan 2 hayırsever tarafından kapının yaptırıldığını belirten Çekiç, “Camimizde takılı olan kapı 2009 yılında mahallemizde bulunan Mehmet ve Yusuf Altuntaş tarafından yaptırıldı. İki kardeşin yaptığı bu hayra bir başkasının gelip kapıyı söküp tekrar hayır diyerek kapı takması bize göre yanlış. Mahallemizde ‘hayırseverim’ diye ortaya çıkan bir vatandaş gelip sağlam kapımızı söküp kendisine göre bir kapı taktı, hiç kimsenin haberi olmadan. O arkadaş inat etti, kapının değişmesi için CİMER’e yazdı. Kaymakam en sonunda fındık ayında jandarmayı gönderdi. Jandarma bana kaymakamın emri ile kapının söküleceğini söyledi. Kapıyı taktıran Mehmet ve Yusuf Altuntaş amcalarımız da gelmişti. Kapının değiştirilmesine itiraz ettik. Nitekim emre aykırı davranıştan ceza yazıldı. 6 kişiye 1295 TL para cezası verildi. Kaymakam Bey, bizim mülki amirimiz. Kendisiyle bir sorunumuz yok ama ne için vatandaşa ceza yazdı ona bir türlü aklım ermiyor” dedi.

Çekiç, verilen cezaya için Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunacaklarını belirterek, haklarını arayacaklarını söyledi.

Mahalleli Muammer Altuntaş ise “Köyümüzden bir vatandaş geliyor bu kapıyı yıkıyor. Kimsenin haberi yok. Mahalleli de ‘Bizim kapımızı neden söktünüz, kapının neyi vardı’ diyerek buna karşı çıkıyor. O kişinin taktığı kapıyı biz de vatandaşlar olarak söktük, eski kapıyı yerine taktık. Bu arada devreye kaymakamlık ve müftülük giriyor. 27 veya 28 Ağustos’ta jandarma, müftülük, polis ve işçiler buraya geldi. Kapının değiştirilmemesini istedik. Bunun üzerine ceza yazıldı” diye konuştu.

Kabadüz Kaymakamlığı konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. (DHA)