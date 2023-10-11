Camide içki fotoğrafı paylaşan genç tahliye kararı

Ataşehir’de, bir camide içki fotoğrafı paylaşmasının ardından tutuklanan ve 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 19 yaşındaki S.Y.Ö., ilk duruşmada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

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İstanbul Ataşehir'de, 16 Eylül 2023 tarihinde camide alkol kullanıldığı şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan 19 yaşındaki S.Y.Ö., “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.Y.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık S.Y.Ö., “Ben eylemimin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünemedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk'ün yer aldığı, genellikle gayrimüslüm ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımımla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok pişmanım. Eylemimin halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alemen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır” dedi.

‘MAHKEMENİZE SÖZ VERİYORUM' DEDİ

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasını kabul etmediğini söyleyen sanık S.Y.Ö., “Kasıtla hareket etmiş olsam paylaşımımı çok fazla Türk ve Müslümanın olduğu Twitter'da yapardım. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Söz alan sanık avukatı ise, “Müvekkilim bu eylemi ile de zaten pişmanlığını aşamalarda istikrarlı olarak dile getirmiştir” diyerek, sanığın tahliyesini ve beraatini istedi.

‘EYLEMİM NEDENİYLE PSİKOLOJİK SIKINTI İÇİNDE OLDUĞUMU DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM'

Son sözü sorulan sanık S.Y.Ö., “Ben başta Müslüman kesimden özür dilemek istiyorum. Ayrıca benimle uğraşan emniyet mensubu, adliye personeli abilerimden ayrı ayrı özür dilerim. Gerçekleştirdiğim bu eylem nedeniyle ciddi ciddi psikolojik bir sıkıntı içinde olduğumu düşünmeye başladım. Herkesten özrümü kabul etmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMADA HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

İlk duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı “halkın belli kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, sanığın hükümle birlikte tahliyesine de karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eylemi gerçekleştiren kişinin Y.S.Ö olduğunun tespit edildiği, eylemi gerçekleştirdiği Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiği kaydedildi.

Görüntü izleme tutanağında, şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, yaklaşık 55 dakika caminin bahçesinde bulunan bankta oturduğu, daha sonra caminin içerisine girerek tekrar caminin dışına çıktığı anlatıldı.

Y.S.Ö.'nün elinde spor çanta ile tekrar cami içerisine girdiği ve içeride kamera açısından çıkarak muhtemelen sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı çektiği belirtilerek, saat 16.13 sıralarında plakası belli olmayan motor ile camiden tamamen ayrıldığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, Y.S.Ö.'nün “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edildi.