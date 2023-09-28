Camide içki fotoğrafı paylaşımına 4 yıl hapis istemi

İstanbul Ataşehir’de, bir camide içki fotoğrafı paylaşmasının ardından tutuklanan 19 yaşındaki S.Y.Ö. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ataşehir'de, bir camide içki şişesi fotoğrafı paylaşan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan 19 yaşındaki S.Y.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada 16 Eylül 2023'te camide alkol kullanıldığı şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştiren kişinin Y.S.Ö olduğunun tespit edildiği, eylemi gerçekleştirdiği Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildigi kaydedildi.

ELİNDE SPOR ÇANTA İLE CAMİYE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntü izleme tutanağında, şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, yaklaşık 55 dakika caminin bahçesinde bulunan bankta oturduğu, daha sonra caminin içerisine girerek tekrar caminin dışına çıktığı anlatıldı. Y.S.Ö.'nün elinde spor çanta ile tekrar cami içerisine girdiği ve içeride kamera açısından çıkarak muhtemelen sosyal medyada paylaştığı fotografı çektiği belirtilerek, saat 16.13 sıralarında plakası belli olmayan motor ile camiden tamamen ayrıldığının tespit edildiği aktarıldı.

‘AİLEM NAMAZINDA, NİYAZINDA OLAN İNSANLARDIR'

İddianamede şüpheli Y.S.Ö.'nün savcılıkta verdiği ifadesine de yer verildi. Y.S.Ö.'nün ifadesinde şunları söylediği belirtildi:

“Caminin bahçesine giderek orada bir bankta oturdum. Yanımda bulunan votka şişesinden az bir şey daha içtim. Daha sonra midem bulandığı için bardakta bulunan votkayı dökerek oturmaya devam ettim. O sırada sosyal medyada gezinirken bir video gördüm. Bunun üzerine caminin içerisine girerek ben de cami içerisinde sosyal medya hesaplarında da görülen fotoğrafı çektim ve gönderi olarak paylaştim.

Ancak kesinlikle caminin içerisinde alkol almadım. Fotoğrafı çektikten sonra orada bulunan şişeyi çantamın içerisine koyarak dışarı çıktım. Benim buradaki amacım ofansif mizah olarak paylaşım yapmaktı.

Benim ailem namazında niyazında olan insanlardır. Ben kimsenin dini ile dalga geçmek ve aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın da bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Alkol benim davranışlarımı olumsuz yönde etkiledi. Normalde ben bu tarz bir paylaşımı yapacak birisi değilim.”

‘ANİDEN GELİŞEN BİR OLAY GİBİ DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ…'

Cumhuriyet savcısı iddianamede, “Türk toplumu hakim olduğu coğrafyalarda hoşgörüsü ve yardımseverliği ile anılan bir millettir. Geçmişten bugüne Türk toplumunun temel değerleri içerisinde yer alan örf, adet, din, dil, gelenek ve görenekler toplumun manevi diğerlerini oluşturur. Manevi değerler geçmiş nesillerden günümüze saygı ve hosgörü ile aktarılan ve toplumu bir arada tutmaya yarayan değerler bütünüdür. Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihlerdeki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği, daha önceden de benzer mahiyette olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği” şeklinde değerlendirmede bulundu.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, Y.S.Ö.'nün “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.