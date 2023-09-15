Camiden alkol fotoğrafı paylaşan kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, camide alkol kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan kişinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
Cami içerisinden alkol fotoğrafı paylaşan kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö.’nün İstanbul’da yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında “Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.