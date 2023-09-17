Camide içki fotoğrafı paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul'da bir camide içki fotoğrafı paylaşmasının ardından gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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İstanbul Ataşehir’de bir cami içerisinde içki içtiğine dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 19 yaşındaki S.Y.Ö. tutuklandı.

Dün gözaltına alınan S.Y.Ö. savcılıkta verdiği ifadenin ardından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

S.Y.Ö. cami içerisinde içki içtiğine dair bir fotoğraf paylaşmış ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazmıştı.

S.Y.Ö'nün olayı 13 Eylül’de Ataşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Şüpheli, daha sonra Kartal’da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından “Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)