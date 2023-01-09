Camii otoparkındaki arabalar için açıklama geldi

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin otoparkında görüntüleri çekilen araçların bir filo şirketine ait olduğunu belirterek, "Filo şirketi bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık." dedi.

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Külünk, Çamlıca Camisi’nin otoparkında sıfır araçların stoklandığı iddialarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülere yansıyan araçların sıfır ve plakasız araçlar olmadığını söyledi.

Bu otoparkın camiyi ziyarete gelen insanlara hizmet verdiğini anlatan Külünk, buranın aynı zamanda mahallenin de kapalı otoparkı olduğunu ifade etti.

Külünk, otoparka her yerden araç getirilip bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“FİLO ŞİRKETİ İZİN İSTEDİ, KABUL ETTİK”

“Yeter ki plakalı olsun. Bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık. Yanlış bir algıyla medya gündemi biraz meşgul edildi.

Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır. Satış için bekletilen satış aracı yok. Plakasız gelen bir aracı gördüğümüz an gerekli yerlere başvurarak kaldırtıyoruz. Ücretsiz otopark olduğu için kimseye ‘getirme’ deme şansımız yok.”

Bırakılan araçların otopark sirkülasyonunu etkilemediğini dile getiren Külünk, “Birkaç bin araçlık otoparkımız var. 50 araç, 100 araç, 500 araç otoparkımızın kapasitesi bakımından diğer kullanıcılara zorluk vermez.” dedi.

Külünk, görüntülerin medyada yer almasının arından polis ve maliye ekiplerinin otoparka gelerek inceleme yaptıklarını da sözlerine ekledi. (AA)