Can Atalay’ın avukatından UYAP tepkisi: Kabul edilemez nitelikte

AYM’nin, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik kararına rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmeden dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine ilişkin kararın avukatlar tarafından henüz UYAP’ta görünmediği belirtiliyor. Atalay’ın avukatlarından Özgür Urfa, “Dava dosyasındaki bu denli önemli bir evrakı avukatın görememesi elbette kabul edilemez nitelikte” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın ‘Seçilme hakkı’ ve ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM'nin 9 üyesinin ‘Hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından, karar önceki hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı.

Mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti. Ancak Atalay'ın avukatları kararı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) göremediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

UYAP BİLMECESİ

Kararı mahkeme kaleminden aldıklarını kaydeden Avukat Özgür Urfa, şu ifadeleri kullandı:

* “Mahkeme kalemindeki memurlar ısrarla yazının dün gece sisteme yüklendiğini ve kendi ekranlarında göründüğünü söylüyorlar. Avukatların giriş yaptığı sistemde ise görünmüyor. Bu tartışma üzerine yazının çıktısını tarafımıza verdiler. Teknik bir hata olabileceği ama kendilerinin bu konuda bilgilerinin olmadığını belirtiyorlar.

* Dava dosyasındaki bu denli önemli bir evrakı avukatın görememesi elbette kabul edilemez nitelikte. Yangından mal kaçırırcasına ve ortada bir mahkeme kararı dahi alınmadan sadece başkanın yazdığı bir üst yazıyla dosyanın yargıtaya gönderilmesinin hukuki izahı yok. Bu da yargısal sürecin siyasi basınç, telkin veya tavsiyelerle ilerdiğini bir kez teyit etmiş oluyor.”

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