Can Atalay’ın avukatlarından mahkeme heyeti hakkında suç duyurusu
AYM’nin, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik kararına rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmeden dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesinin ardından, Atalay’ın avukatları AYM kararını uygulamayan mahkeme heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın ‘Seçilme hakkı’ ve ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM'nin 9 üyesinin ‘hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından, karar önceki hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı. Mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti.
Can Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin kararını uygulaması üzerine, mahkeme başkanı ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından cezalandırılmaları için HSK'ya suç duyurusunda bulundu.