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Yunan unsurların Türk kara sularına ittiği 35 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Yayınlanma: 09:52 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yunan unsurların Türk kara sularına ittiği 35 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti. “TCSG-905” botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise “TCSG-8” ve “TCSG-905” botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya getirilen toplam 92 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (AA)

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