Çanakkale yangınına geç müdahale edildi!

Üç gün süren ve 4 bin 200 hektar ormanın yok olduğu yangına havadan ve karadan müdahalede geç kalındığını belirten eski Orman Genel Müdürü Cahit Nasırlı “Oysa yangın çıkan yerin 12 km uzağında lojistik üs vardı” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Son olarak Çanakkale'de yaşanan ve günler sonra söndürülebilen orman yangınları için eski Orman Genel Müdürü Cahit Nasırlı “Yangınları önleme ve mücadelede geçmişten ders çıkarılmadığı için ülkemizde başlayan orman yangınları yürek yakmaya devam ediyor” dedi.

Nasırlı, son 15 yılda 139 bin hektar ormanın yandığı belirlendi. Ülkemizin yangınları önleme ve mücadele konusunda Avrupa'da başarılı ülkeler arasında yer aldığını belirten Nasırlı “Orman yangınlarını sıfıra indirmek mümkün değil ama yangınları önlemede sorunlar var” dedi, şunları söyledi: İklim değişikliğinin etkisiyle 2021 yılı, orman yangınları açısından felaket yılı olmuş, ülkemizde 15 yılda yanan orman alanı büyüklüğünde 139 bin hektar orman alanı kül olmuştu. Gereken tedbirler alınmazsa orman yangınları daha da üzücü olacaktır. Bunun işaretleri 4 bin 200 hektar sahanın zarar gördüğü Çanakkale yangınlarında ve ülkenin diğer bölgelerinde çıkan yangınlarda görüldü.

6 AY YASAKLANMALI

Orman yangınlarını önleme konusunda alınması gerekli önlemleri Cahit Nasırlı şöyle sıraladı:

1 – Yangına hassas bölgelerde mayıs ayından itibaren ekim ayı sonuna kadar ormanlara girişler yasaklanmalı. Önemli noktalarda gezici ekipler bulundurulmalı ve önemli yollar trafiğe kapatılmalı. Zorunlu geçişler kontrollü olmalı.

2 – Orman yangınları ile mücadelede büyük önemi bulunan geçici orman yangın işçileri kadrolu işçilere dönüştürülmeli. Bu işçiler yaz aylarında orman yangınlarında, yaz mevsimi dışında diğer ormancılık faaliyetlerinde kullanılabilir.

TORBA KANUNLA KALKTI

3 – Orman içinde, bitişiğinde yaşayan, yöreyi en iyi bilen, orman yangınlarına ilk müdahaleyi yapacak ve gelir düzeyi açısından ülkenin en fakir kesimini oluşturan orman köylülerine yasalarla verilen ve torba kanunlarla kaldırılan haklar tekrar verilmeli. Orman köylerinde yaşayan 18-55 yaşlarında olanlara mükellef adı verilmekte ve bunların orman yangınlarına katılımları yasal zorunlulukken, bu sorumluluk da torba kanunlarla kaldırıldı. Bu zorunluluk tekrar getirilmeli. Ancak karşılığında bazı hak ve imkanlar getirilmeli. Bugün çıkan orman yangınları orman köylerine ortalama 3 km. mesafede olduğuna göre yangına ilk müdahale eden orman köylüleri olacaktır.

4 – Orman köylüsü ile orman teşkilatı arasında barışı sağlayan, orman köylülerine tarım ve hayvancılık konularında, planlı ve projeli karşılıksız, faizsiz ve düşük faizli kredi yardımları götürmek suretiyle, ormanlık bölgelerdeki kaynakların işletilmesi ve korunması için gerekli nüfusu orada tutarak şehirlere göçmelerini önleyen Orköy (Orman Köy İlişkileri) teşkilatının geliştirilmesi ve hizmetlerinin artırılarak, genç nüfusun şehirlere ve yurt dışına göçmeleri önlenmeli.

5 – Ormanlar özellikle yangın mevsiminde havada insansız hava araçları (dron) ile izlenmeli ve yangın ilk çıktığında hemen ilgili yerlere bildirmelidir. Çünkü yangına ilk müdahale çok önemlidir.

BAŞLADIKTAN SONRA

Eski Genel müdür Nasırlı, orman yangının başlamasından sonra alınması gerekli önlemleri de şöyle anlattı:

1 – Orman yangınları ile mücadele, orman genel müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kuruluşları ile koordineli bir şekilde olmalı.

2 – Orman yangınları ile mücadelede büyük etkisi olan su atar helikopter ve uçaklar kiralama yerine, yeteri kadar satın alınıp Türk Hava Kuvvetleri veya Türk Hava Kurumu bünyesinde bir hava filosu oluşturulmalı. Bu filo orman yangınları ile mücadele dışında şehir yangınları, gemi yangınları ve diğer afetlerde kullanılabilir.

İLK ANDA MÜDAHALE

Genel müdürlüğü döneminde Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan 4,9 ton su atan CL215 amfibik uçaklardan 10 adet kiralanarak orman yangınlarında başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Nasırlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ancak bu uçaklar ilk başladığı anlarda yangını söndürmede başarılı olmakta, yangın büyüdükten sonra başarılı olamamaktadır. Çünkü atılan su yangın yüzeyine gelmeden buharlaşıyor. Önemli olan yangına erken müdahale ile büyümeden söndürülmesidir. Yangın çok büyüyüp mega yangın haline geldiğinde 20-30 ton su atan büyük uçaklar bile faydalı olamıyor. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemlidir.

ÇANAKKALE YANGINI

21 Ağustos'ta çıkan Çanakkale yangınına geç müdahale edildiği için büyüdüğünü, o bölgenin 12 km uzağında orman yangınları mücadele merkezi olduğunu, bu merkezde hem hava ve hem de yerden müdahale araçlarının bulunduğunu kaydeden Nasırlı “Görüntülerden, orman idaresince üretilen ve ster şeklinde istiflenen odunlar da yandı. Aslında bu istiflenen odunların yangın mevsimi başlamadan ormandan çıkarılması gerekirdi” dedi.

Orman yangınları ile mücadelede personel politikasının da önemine değinen Nasırlı “Orman yangınlarının hiç veya çok az olduğu Karadeniz bölgesinde görev yapan ve orman yangını konusunda hiçbir deneyimi bulunmayan bir işletme şefi veya işletme müdürünün, politik nedenlerle Akdeniz veya Ege bölgesine atanması orman yangınları ile mücadele konusunda başarılı olmamaktadır. Atamaların liyakat esas alınarak yapılmalı” diye konuştu.