Çanakkale’de orman yangını! Hızla yayılıyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına çok sayıda yer ekibi ile müdahale ediliyor.

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Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gerek incelemelerde bulundu.

YERLERŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR

Bu arada alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu, ekiplerin bu nedenle müdahalede zorluk yaşadığı belirtildi.

Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahalenin de yapılamadığı yangınla ilgili kara ekiplerin zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. (AA/DHA)

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