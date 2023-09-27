Çanakkale’de yıldırım düştü, iki bölgede yangın çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesinin ardından orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'de Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi’nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ile kara ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Gelibolu’ya bağlı Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde yine yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın, Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. (AA)