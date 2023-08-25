Çanakkale’deki yangının başlangıç anı kameralarda

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde çıkan ve 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangının başladığı nokta dron ile görüntülendi. Yangının ilk çıktığı an ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında Damyeri köyünde tarım arazisinde başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel, 790 kara aracının yoğun müdahalesi sonucu yangın, 48 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangından 12 köy etkilenirken, 2 bin 650 hektarı orman olmak üzere 4 bin 80 hektar alan zarar gördü.

Yangının Damyeri köyündeki başlangıç noktası dron ile havadan görüntülendi. Köylüler ise yangının ilk anlarını cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

‘YANGINI ÖNLEYEMEDİK'

Komşuların köyün altında yangın çıktığını söylediğini belirten Damyeri köyü sakinlerinden çiftçi Ahmet Gezer, şöyle konuştu:

-Biz geldiğimizde buradaki direğin altından çıkan ateş ormana doğru ilerledi. Hemen su tankerleriyle yangının çıktığı noktaya geldik. Yangını önleyemedik. Ardından itfaiye geldi. Müdahale edilirken ateş karşı tepeden görüldü.

-Rüzgarın da etkisiyle direkteki teller birbirine çarpıyordu. O kıvılcımlardan buraya ateş düştü, yandı. Biz yol boyuna su tankerlerini çekip, köye alevlerin gelmemesi için yol boyunca suladık.

-Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü, ormana yayıldı. Sonrasında hayvanlarımızı kurtarmaya gittik.

-Bazı arkadaşlarımızın hayvanları ve ahırları yandı. Bütün araziler yandı. İnsanların çok zararları oluştu. Eğer rüzgar ormana değil, köye doğru esseydi, köy komple yanmıştı.

‘KÖYLÜLER OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Kayadere köylüleri olarak yangından etkilendiklerini söyleyen Durmuş Acar, “Benim damım yandı. 20 küçükbaş hayvanımı alevlerden kurtardım, tavuklarım yandı. Yapacak bir şey yok. Ama dama müdahale edemedik, alevler içinde kaldı. Köylüler olarak elimizden geleni yaptık ama alevleri durdurmaya gücümüz yetmedi” dedi.

‘YANGINA KOVA KOVA SU İLE MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADIK'

Damyeri köyünden Selma Durmaz ise “Yangının ilk çıktığı anlara birebir şahit olanlardanım, olay yerindeydim. Yangın anında köyümüzde sular yoktu. Köyümüz su konusunda sıkıntı yaşıyor. Hemen yangına kova kova su ile müdahale etmeye çalıştık. Köylüler, akrabalarımız yangının evimize sıçramaması için yardımcı oldu. Hepimiz köyümüzü kurtarmanın derdine düştük. Herkes panik halindeydi. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Görenler yangının direğin olduğu noktadan çıktığını söylediler. Bağırarak bize haber verdiler. Gerçekten canımız çok yanıyor. Bir Çanakkaleli olarak bu topraklarda büyüdüm, ciğerim yandı. Alevleri söndürürken sanki o alevle birlikte ben de yandım” dedi.

Bu arada, yangının başladığı nokta dron ile görüntülendi. Yangının ilk çıktığı anın ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildiği belirlendi.

SON ANDA KURTULDULAR

Denizli’den Çanakkale’deki orman yangına desteğe gelip, bir anda alevlerin arasında kalan arazözün işçisi, aracı ile yaptığı manevra sayesinde kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çameli Orman İşletme Şefliği’nden 2 tim gönderildi. 12 yangın söndürme işçisi, 2 arazöz ile alevleri söndürme çalışmalarına katıldı. Müdahale sırasında bir arazözün arkasında bir anda alevler yükseldi. Diğer arazözdeki işçiler, alevleri fark edip, uyarıda bulundu. Uyarı sonrası arazözü ile manevra yapan işçi, son anda alevlerin arasından kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)