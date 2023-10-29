Çanakkaleli çiftçiden duygulandıran mesaj
Çanakkale'de çiftçi Birol Günal (24), Cumhuriyetin 100üncü yılında tarlasına traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.
Çanakkale Lapseki ilçesinde çiftçilik yapan Birol Günal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlamak için traktörüyle tarlasına pullukla ‘Cumhuriyet 100 yaşında’ yazdı.
Cumhuriyetin 100üncü yılında farklı bir kutlama yapmak istediğini söyleyen Günal, “Sonuçta Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı, bugünlere kolay gelmedik. Dedelerimizden zamanla neler dinledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kolay kurmadı. Cumhuriyet 100 yaşında yazısını 5 saat uğraştım ve uzun süre bu tarlayı sürmeyeceğim” dedi. (DHA)