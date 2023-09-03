Çanakkale’nin 8 aylık faturası 3.5 milyar TL

Hazine verdiği garantiler tutsa bile köprü ve tüneller için işletmeci firmalara kur artışları dolayısıyla 13.8 milyar TL ödeme yapacak. Çanakkale için Hazine’nin 3.5 milyar TL ödeme yapması gerekiyor.

Deniz AYHAN

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Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin ağır bedelini halk ödüyor. Köprü ve tünel geçiş ücretleri her yıl 1 Ocak'taki döviz kurlarına göre belirleniyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, köprü ve tünellerde garantiler tutsa dahi Hazine'nin işletmeci firmalara dövizdeki artış dolayısıyla toplam 13 milyar 800 milyon TL ödemek durumunda kalacağını söyledi. Sarıgül, 2023 yılının ilk 8 ayında 1915 Çanakkale Köprüsü için firmaya ödenecek miktarın 3.5 milyar TL olacağını açıkladı.

OSMANGAZİ 730 LİRA

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretinin sözleşme gereği 730 TL olduğunu ancak ilk 6 ayda 185 TL, temmuz ayından itibaren 190 TL olarak uygulandığını belirten Sarıgül, aradaki farkın ise Hazine tarafından ödendiğine dikkat çekti. Sarıgül'ün verdiği bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 70 TL olan geçiş ücreti 20 TL olarak uygulandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 344 lira olan geçiş ücreti için 200 TL ödendiğini, temmuz ayı itibarıyla bu rakamın 205 TL'ye çıktığını vurguladı. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 90 lira olurken, vatandaş ücret 53 TL ödüyor.

Çanakkale Köprüsü'nden günlük 45 bin garanti nedeni ile yıllık 16 milyon 425 bin aracın geçmesi gerektiğine işaret eden Sarıgül, 2 milyon 200 bin araç geçtiğini, 14 milyon 225 bin aracın ücretinin ise Hazine tarafından karşılanacağını söyledi. Sarıgül, garantili otoyol ve köprülere bu ödemeler yapılırken, emeklinin 7.500 TL aylık ile açlığa mahkum edildiğini, memura komik zam verildiğini, çiftçiden esirgenen desteklerin de YİD projeleri müteahhitlerine gittiğini söyledi.

‘Bu hesabın tutması zor'

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Seçim öncesi ötelenen artışların faturası yıl sonunda daha da ağır olacak. Bugüne kadar işletmeci firmalara verilen garantiler hiç tutmadı. 2023 yılındaki seçim nedeni ile ocak ayında köprü ve tünel geçiş ücretlerinde artış yapılmadı ve büyük fark oluştu. Köprü ve tünellerde garantiler gerçekleşse dahi Hazine işletmeci firmalara dolar ve Euro kuru artışları nedeni ile toplam 13 milyar 800 milyon TL ödemek durumunda kalacak” dedi.