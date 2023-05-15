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Canan Kaftancıoğlu’ndan ikinci tur mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Canan Kaftancıoğlu’ndan ikinci tur mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

*Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız.

*Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız.

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