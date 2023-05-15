Canan Kaftancıoğlu’ndan sandıklarla ilgili açıklama
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbullu seçmenlere seslenerek, “Kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, devam eden oy sayım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“SEÇİM KURULLARINDA NÖBETİMİZ DEVAM EDİYOR”
Kaftancıoğlu, “Sevgili İstanbullular; Kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” ifadelerini kullandı.