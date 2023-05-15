Abone Ol

Canan Kaftancıoğlu’ndan sandıklarla ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbullu seçmenlere seslenerek, “Kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Canan Kaftancıoğlu’ndan sandıklarla ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, devam eden oy sayım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“SEÇİM KURULLARINDA NÖBETİMİZ DEVAM EDİYOR”

Kaftancıoğlu, “Sevgili İstanbullular; Kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu: Sandıkların yüzde 40'ına ulaşmış bulunuyoruz....İlginizi ÇekebilirKaftancıoğlu: Sandıkların yüzde 40'ına ulaşmış bulunuyoruz....

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam