Ekrem İmamoğlu Zonguldak’ta konuşuyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hitap ediyor....
İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ta vatandaşlara hitap ediyor…
İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:
*Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz.
*Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. Ben her şeyi bilirim diyen insana hadi evine diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.