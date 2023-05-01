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Ekrem İmamoğlu Zonguldak’ta konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hitap ediyor....

Yayınlanma: 12:16 - 01 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ekrem İmamoğlu Zonguldak’ta konuşuyor

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ta vatandaşlara hitap ediyor…

İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

*Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz.

*Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. Ben her şeyi bilirim diyen insana hadi evine diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.

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