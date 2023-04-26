Akşener’den Erdoğan’a: Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara hitap etti. Akşener, "7'li masayı sandığa gömeceğiz" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş’tan sonra kürsüye çıkan Akşener, şunları söyledi:

– İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluşundan bugüne her türlü yanlışa, kötülüğe maruz kalıp bir kişi bile İYİ Parti’ye yapılan kötülükler karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o yüzden cesurlar hareketidir.

– İYİ Parti Türkiye’nin sigortasıdır. Hatırlayınız 2018’den sonra Meclis’te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AK Parti elinde olurdu. Tek adam sistemiyle, Sayın Yavaş’ın hitap edebileceği bir yer olmazdı. Milletimiz için siz dik durdunuz.

– Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım, buna da kalpten inanıyorum. Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. Recep Bey (Erdoğan) çıkıyor, bizleri ‘gömmekten' bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir?

KERESTE GİBİ ADAMLARSINIZ

– Sinan Ateş katledildi, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. Kereste gibi adamlarsınız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren namus sözü olsun, Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak.

– 31 Mart’a (2019 seçimleri) giderken bizi PKK’lılıkla suçladılar, bir taraftan bebek katili Öcalan’ın kardeşini televizyonda konuşturdular.