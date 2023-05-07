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CANLI YAYIN Akşener ve Yavaş, Manisa’da

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da...

Yayınlanma: 12:41 - 07 Mayıs 2023 Güncellenme:
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