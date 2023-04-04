CANLI YAYIN | İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Parayı göstermek ayıp…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağcılar'da çocuklara para dağıtmasına tepki gösterdi...

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da ‘Millet Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamasından satır başları:

*Bu kaldırımların hepsine basan bir hemşehriniz olarak Trabzon’a çoşmaya geldim. Ben ilk Cumhuriyet bayramını tam burada yürüyerek kutlamıştım.

*Hukuksuz bir şekilde seçimleri iptal eden iktidara karşı tarihinin en kalabalık mitingini yine mayıs ayında bu meydanda yaptık.

13. CUMHURBAŞKANI VURGUSU

*Trabzonspor’da yöneticilik yaptım. Buraya yalnız gelmedim. Buraya Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.

Bugün buradayız. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanı işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olarak Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanımız olacak.

Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında, milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor.

Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır.