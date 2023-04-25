Kılıçdaroğlu: Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Şimdi lüks oldu

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de halka hitap etti. Mevcut iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı" dedi.

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Eskişehir’e giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

SON KURUŞUNA KADAR ALACAĞIM

– Türkiye'yi barıştıracağız. Kucaklaşacağız. Hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Sen beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.

– Gençler, rakamı çıkardım. 44 bin 648 genç Eskişehir'de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin. Cumhurbaşkanlığımızda göreceksiniz en rahatlıkla beni eleştireceksiniz. Gerçek anlamda bir demokrasi olacak.

– Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. “Birleşe birleşe kazanacağız”. Ve Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim.

SOĞAN LÜKS OLMAYA BAŞLADI

– Mısır'daki sağır sultan da bunu duymuştur. Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dış ülkelerden geliyor. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun.

HEPİMİZ FAKİRLEŞTİK

– Bizim çiftçi nasıl gelişecek. Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'siz KDV'siz vereceğiz. Her şeyin dışarıdan gelmesi, toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik.

IRKÇILIK YAPMADAN GÖNDERECEĞİZ

– Kızılay çadır satmayacak, kan satmayacak. Eskiden olduğu gibi zor günlerimizde yanımızda olacak. Suriyeli kardeşlerimiz… Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz?

– AKP ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor?

– 3.6 milyon Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız? Al sığınmacıların hepsini Saray'a yerleştir kardeşim. Hatay'ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.

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