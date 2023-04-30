Meral Akşener: Benim için ölümle eşdeğerdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Akşener, "Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta’da yurttaşlarla bir araya geldi. Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

– Seçimler seçmen iradesinin şekillendiği bir bayramdır. Bizi yönetenlere bakarsak cenge gidiyoruz. Biz cevabı sandıkta verelim.

– 14 Mayıs akşamı seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin!

– İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Bunlar kafayı yemiş kafayı… Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.

– Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz?

– Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz.

YALANCININ DİBİSİNİZ

– 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur.

– Biz patron değil bizi yönetecekleri seçiyoruz. Sinan Ateş’i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız. Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş’i katledenleri, sizin dertlerinizi unutturmak istiyorlar. Van’da bana faili meçhulcu diyorlar, Isparta’da PKK’lı. İkisini de aynı kişiler diyor. İkisi birbirine zıt. Ben ikisi de değilim.

EN AĞIR İFTİRALARA UĞRADIM

– Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, ‘sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin’ olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk!

– Ben Recep Bey’in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey’in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için.

– Erdoğan’ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler. Sonra biri çıktı kınalı yapıncak dedi, fosforlu Meral dedi. Torunu gayrimeşru dedi. En son biri çıktı dedi ki… Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey’in karşısında Türkiye’nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz.

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