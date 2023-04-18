Akşener: Doğruysa, sokakta gezemezler

Ankara'da Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile bir törene katılan İYİ Parti lideri Akşener, çeşitli ifşa ve iddialar içeren Muhammed Yakut videolarıyla ilgili konuştu: Bu iddiaların biri bile doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Gördüm ki haramın dibine gidilmiş.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni’ne katıldı.

Törende ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuşma yaptı. Daha önce 4 bin konutluk temel attıklarını belirten Yavaş, “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, hükümetin tanıdığı imkanlarla işi alan müteahhitlerin hepsi işleri feshetti, iş başımıza kaldı” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son birkaç gündür sosyal medyada dönen ve pek çok siyasi ile iş insanı hakkında ağır ithamlarda bulunan Muhammed Yakut'un videolarına değindi. Akşener, şunları söyledi:

– Dün akşam Muhammed Yakut diye bir arkadaşın videosunu izledim. Bu iddiaların biri bile doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. O videolarda ve daha önceki videolarda gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa, sokakta gezemeyecek insanlar döndürüp bize iftira atıyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener’e, Mansur Yavaş’a iftira atıyorsa, batısın bu dünya… Sayın Kılıçdaroğlu'na her şeyi söylediler ama Allah'a şükür hırsız diyemediler. Ama hepimizin namusuna, şerefine iftira atıldı.

– Bunları yapanlar hiç utanmadan sırıta sırıta geziyorlarsa, 14 Mayıs’ta her birimize düşen şey şu: Milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlardan, bu edepsizlerden, bu hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs’ta herkes sandığa gidecek.

Son olarak kürsüye çıkan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

– En büyük arzum her evde huzurun ve bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa siyaset kurumu görevini başarmış demektir.

– Buradan bütün Türkiye'ye sözümüz, konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesindeki konutları yapacağız, iş yerlerini yapacağız, kendisine teslim edeceğiz. 1 kuruş almayacağız. Ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz.

– Parayı nereden bulacaksınız diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın bu kardeşiniz 27.5 yılını Maliye Bakanlığı’na harcadı. Biz söz verdiysek, kapı gibi sözümüzün arkasında duracağız.

– Haram yemekten hoşlanıyorlar, ben bunları da biliyorum. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Bize pek çok iftiralar atıyorlar. Değerli Ankaralılar, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Türkiye'nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Benden de size söz, göreceksiniz, gençliğin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını. Yer geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl eleştirdiklerini göreceksiniz.