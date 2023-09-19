Canlı yayın: Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, SÖZCÜ Televizyonu'nda İpek Özbey'in moderatörlüğünde Uğur Dündar ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor.
Aday olmaya nasıl karar verdi, neyi değiştirmeyi vaat ediyor?
Kılıçdaroğlu’na aday olacağını nasıl söyledi, nasıl karşılandı?
Adaylığını neden Kılıçdaroğlu açıkladı?
Grup başkanlığından neden istifa etmedi?
Kendisini eleştirenlere ne cevap veriyor?
İpek Özbey moderatörlüğünde Uğur Dündar ve İsmail Saymaz soruyor, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel merak edilenleri Karşı Karşıya'da açıklıyor.