CANLI YAYIN: Sinan Oğan SÖZCÜ TV’de
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, SÖZCÜ TV'de soruları yanıtlıyor.
Dört adaylı yarışta Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan‘ın şansı ne, kimden oy alıyor, oyları seçim yarışını nasıl etkiler?
İktidara gelirse neler yapacak?
Bahçeli’ye neden kırgın, 14 Mayıs’ta sandıkları korumak için planı ne?
SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek soruyor, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Başkent Kulisleri programında yanıtlıyor.