Tutanaklar sisteme nasıl girildi? CHP’li Erkek anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs seçimlerindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarında tespit edilen tutarsızlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

– 14 Mayıs’taki seçimde 192 bin 214 sandığımız vardı. Toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yüzde 99.99’unda ıslak imzalı sandık tutanaklarını sisteme girdik.

– Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Ayrıca bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları pazartesi saat 17.00 itibarıyla yapıldı.

BİR OY, 10 OY, 300 OY

– Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bunların bazısı bir oydur, bazısı 10 oydur, bazısı 300 oydur. Bunların da itirazları dün saat 15.00 itibarıyla bitti. Bu itirazları da yaptık.

– Biliyorsunuz ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı maddi hatalar da düzeltiliyor. Birkaç somut örnek vereceğim.

– Cumhurbaşkanlığı için… Sultangazi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1374 numaralı sandık. Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış. Erdoğan 72 almış, sisteme 248 olarak girmiş. İtirazlar yapılmış ve seçim kurulu kararıyla itiraz haklı bulunmuş ve düzeltilmiş.

KILIÇDAROĞLU’NUN OYLARI İNCE’YE YAZILMIŞ

– Malatya, Battalgazi 1. İlçe Seçim Kurulu. 1050 numaralı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış, bu oylar Muharrem İnce’ye yazılmış. İtiraz üzerine ilçe seçim kurulu kararıyla düzeltilmiş.

– Böyle yüzlerce örnek var. Hepsini tek tek saymayayım. Bütün sandıkların sonuçları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve itirazlar yapıldı. İtiraz süreçleri takip edildi. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.

HERKES MÜSTERİH OLSUN

– Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir. Maraş’ta ikinci milletvekilliği için, İstanbul 3. Bölge için. Her oy yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsterih olsun.

– Yanlış bilgilendirme de hepimizi çok yoruyor. Almanya Bremen’den paylaşılmış. Şu kadar seçmen var, şu kadar geçerli oy çıkmış. Bin 138 seçmeni var, geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur. Bir kere Bremen’de kayıtlı seçmen yok. Hepsi Hannover’e bağlı, toplam seçmeni 114 bin 119. Ve Bremen’de kullanılan oy da 12 bin 151. Ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Bunlar hepsi tek tek takip ediliyor.

– Biliyorsunuz yurtdışındaki seçmenler her yerde oy kullanabilir. Türkiye’de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da oy kullanabilir. Nerede kullanılırsa kullanılsın sisteme giriyor ve takip ediliyor.