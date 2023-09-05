Canlı yayında cinayet çözülmüştü… Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Katıldığı bir televizyon programında eşi Mine Kocadağ’ı öldürdüğünü itiraf eden ve canlı yayın sırasında ceset arayan polislere yerini tarif eden Mithat Kocadağ’ın yargılanmasına başlanıyor.

Selami AYDIN

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Türkiye'nin konuştuğu cinayette yargılama başlıyor. Boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Mine Kocadağ’ı (26) öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programındaki canlı yayında itiraf eden Mithat Kocadağ (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

BİR AY TELEVİZYONA ÇIKMIŞTI

Olay geçtiğimiz yıl ağustos ayında, bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın bulunması için ailesinin kayıp başvurusu yapmasıyla ortaya çıktı.

İlerleyen günlerde bir televizyon programında gündeme getirildi. Programa konuk olan Mithat Kocadağ da yaklaşık bir ay boyunca düzenli katıldığı yayınlarda eşinin bulunmasını istedi.

Daha sonra yaşanan gelişmeler kayıp olayının bir cinayet olabileceği şüphesini doğurdu.

Mithat Kocadağ'ın çalıştığı Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki otelin çevresinde ve Gözler Mahallesi'ndeki kırsal alanlarda ekipler ceset arama çalışması yaptıysa da Mine Kocadağ'ın izine rastlanmadı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Programda genç kadının H.K. adlı bir başka erkekle birlikte olduğu ileri sürüldü. Zaman zaman H.K.'nın da bilgisine başvurulan yayınlar sırasında genç kadının kaybolduğu güne dair HTS kayıtları gündeme geldi.

Bir süre gerçekleri anlatmayan katil zanlısı Mithat Kocadağ, ocak ayındaki son canlı yayın sırasında cinayeti itiraf etti.

Eşi ile tartıştığını, tartışma sırasında ittiğini ve düşerek kafasını çarptığını, bu nedenle öldüğünü söyleyen şüpheli, daha sonra boynunu sıktığını itiraf etti. Canlı yayında cesedi gömdüğü yeri Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine tarif etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianame Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcılık Mithat Kocadağ hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede çiftin boşanma aşamasında olduğu, katil zanlısı Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

PROGRAMDA ANLATTIKLARI, İDDİANAMEDE YER ALDI

Şüpheli Kocadağ'ın katıldığı televizyon programında anlattıklarının büyük bölümü iddianamede de yer aldı.

Zanlının eşini yaklaşık yarım saat boğazını sıkarak öldürdüğü, daha sonra da ablasını arayarak Mine Kocadağ'ın evi terk ettiğini söylediği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, ‘En etkili fare öldüren ilaç', ‘En kuvvetli zehir hangisidir', ‘İnsanları tek yumrukta nasıl bayırtırız' başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği, ayrıca ‘Zorla ilişkide çocuk olur mu' şeklinde arama yapıldığı belirlendi.

Diğer yandan 6 aydır toprak altında bulunan cesetteki bozulmalar nedeniyle bazı kriminal testlerin yapılamadığı iddianamede yer aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mithat Kocadağ'ın savcılıktaki ifadesinde, şöyle konuştu:

-Eşini çok sevdiğini, aralarındaki sorunu düzeltmeye çalıştığını, daha önce bir tartışma yaşadıklarını, eşinin darp etmediği halde darp raporu alarak şikayetçi olduğunu, koruma kararı alındığını, sonraki süreçte birlikte kalmaya devam ettiklerini.



-Cinayetten bir gün önce H.K.'nın Mine Kocadağ'ı evden alarak götürdüğünü, 10 dakika sonra eve geldiğini, bunun ardından aralarında tartışma çıktığını, eşinin kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, sinirlenerek boğazını sıktığını, yarım saat sıktıktan sonra ağzından ve burnundan kan gelmeye başlayınca bıraktığını, kanları temizlediğini, daha sonra cesedi yatak odasındaki bazanın içine koyduğunu, sonraki gün cesedi battaniyeye sarıp bir çuvalın içine koyduğunu, çalıştığı otelin bahçesine attığını, daha sonra bir el arabası ile çöplerin atıldığı arka taraftaki atık alanına taşıdığını, üstünü kapatmak için toprak attığını, üzerini çam ağacı yapraklarıyla örttüğünü, öldürmeyi planlamadığını ve olayın ani geliştiğini anlattı.

Şüpheli koca ayrıca, işe gittiği zamanlarda Mine Kocadağ'ın H.K.'yı eve alarak birliktelik yaşadıklarını, 1.5 yıldır sevgili olduklarını öğrendiğini söyledi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Savcılık iddianamede, ölmeden önce birliktelik yaşandığını fakat boşanma aşamasında olmaları, Mine Kocadağ'ın çocuğunun muayenesi için eve geldiğini söylediğini, işi bittikten sonra gideceğini beyan ettiğini vurgulayarak, ‘rızasıyla cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu' kanaatiyle, birlikteliği zorla cinsel saldırı olarak yorumlayarak bu konuda da suç duyurusunda bulundu.

Mine Kocadağ cinayeti davasının ilk duruşması 2 Ekim’de Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.