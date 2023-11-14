Çantasına koyarken görüntülenmişti… Evinden 8 ölü kedi çıktı

Son günlerde Fatih Camii çevresinde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine F.M.Ö. adlı şüpheli dün gözaltına alındı. İfadesinde kedilere mama aldığını savunan F.M.Ö.'nün oğlu, evlerinin üst katında 8 ölü kedi buldu.

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Sosyal medyada paylaşılan ve bir kişinin Fatih Camii çevresindeki bir kediyi çantasına koyduğu görüntülerin ardından Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne yapılan ihbar sonucunda polis, şüpheli F.M.Ö.’yü gözaltına aldı.

‘BESLİYORUM’ DEDİ, OĞLU EVDE 8 ÖLÜ KEDİ BULDU

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen F.M.Ö., “Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim” dedi.

F.M.Ö.’nün oğlu ise ifadesinde, “Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem” şeklinde konuştu. F.M.Ö.’nün evinde bulunan 8 ölü kedi, oğlunun ihbarı üzerine alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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