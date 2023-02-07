Çaresiz bekleyiş: ‘İçeride 100’e yakın kişi var, kimse kurtarmıyor’

Hatay’da depremde yakınları 21 dairelik apartmanda kalan aileler 2 gün geçmesine rağmen yardımlarına kimsenin gelmemesine tepki gösterdi. Yerle bir olan enkaz başında çaresizlik içinde bekleyen aileler, enkazda çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirterek “Ne olursunuz buna bir el atın” diye feryat etti. Çabalarından bir sonuç alamadığını belirten Ayşe Gül, “Bu bina içinde neredeyse 100 kişi. Sadece bizim aileden 3 kişi var. Ekip geldi, bir baktı gitti. Daha sonra da gelen giden olmadı." dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Hatay'da büyük yıkımlara neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yerle bir olan 21 dairelik Elçiler apartmanı enkazında yakınları kalan vatandaşlar yardımeli bekliyor. Enkazda çok sayıda çocukla birlikte yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirten acılı aileler Sözcü'ye konuştu. 2 gündür kurtarma çalışmasının başlatılmamasına tepki göstererek, “Ne olursunuz buna bir el atın” diye feryat ettiler.

YERLE BİR OLDU

Hatay'da İskenderun Caddesi üzerinde yer alan Odabaşı mahallesinde bulunan 7 katlı ve her katta 3 dairenin bulunduğu 21 dairelik Elçiler Apartmanı'nda büyük bir dram yaşanıyor. Meydana gelen deprem aralarında çok salıda çocuğunda bulunduğu apartman yerle bir oldu. Tamamen çöken enkazda aradan 2 gün geçmesine rağmen herhangi bir kurtarma çalışmasının yapılmaması ailelerin isyanına neden oldu.

ABLASI, ENİŞTESİ İLE YEĞENİNİN KURTARILMASINI BEKLİYOR

Adana'da ikamet eden 3 çocuk annesi Ayşe Gül, deprem olduktan sonra ablası Yasemin Oruç, eniştesi Mehmet Oruç ile yeğeni 18 yaşındaki Deniz Oruç'a telefonla ulaşamayınca Hatay'a geldi. Geldiği adreste yerle bir olan apartman enkazını bulan Ayşe Gül, kurtarma ekiplerinin müdahalesi için yaptığı tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Bir sonuç alamadığını belirten Gül, “Bu bina içinde neredeyse 100 kişi. Sadece bizim aileden 3 kişi var. Ekip geldi, bir baktı gitti. Daha sonra da gelen giden olmadı. Ne olursunuz, buraya bir el atın. Yetkililere yalvarıyorum” dedi.

3 YAKINI ENKAZ ALTINDA

Tamamen yıkılan apartmanın altında yeğeni Sinem Yücel, eşi Sezgin Özdemir, çocukları 10 yaşındaki Doğa ile 5 yaşında olan ikiz çocukları Rüzgar ve Deniz'in bulunduğunu göz yaşları içinde anlatan Sabah Özdemir'de isyan etti. Enkazı gösteren acılı Sabah Özdemir, “Ne olursunuz, yetkililer buraya bir el atsın” dilerek feryat etti.

OĞLU, GELİNİ VE TORUNLARI ENKAZ ALTINDA

Tamamen yıkılan enkazın başından bir an olsun bile ayrılmayanlardan biri de Ali Ağca oldu. Oğlu Şahin, gelini Nevzu, torunları 10 yaşındaki Ali ile 12 yaşındaki Asya'nın enkaz altında olduğunu dile getiren Ali Ağca, kurtarma ekiplerin gelmesi için yaptığı çabaların sonuçsuz kalmasına isyan etti. Sahipsiz ve çaresiz kaldıklarını belirten acılı baba Ali Ağca, yardım çığlığında bulunhdu.

HATANE KISMEN YIKILDI, YAN YATTI

Bu arada aynı cadde üzerinde bulunan Akademi isimli özel bir hastane binası da kısmen yıkılıp yan yattı. Hastane önüne getirilen bir vinç aracılığı ile yoğun bakım ve servislerde yatan hastalar tahliye edilerek hastanelere sevk ediliyor.

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