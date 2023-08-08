Çaresizliğin fotoğrafı: Ellerinden bir şey gelmedi

Artvin merkeze bağlı Hızarlı Köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın ektisiyle bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev, 2 ahır, 2 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

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Merkeze bağlı Hızarlı Köyü Aliağagil mahallesinde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Köylülerin çabasına rağmen rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında, alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Ahşap evler ile ağır ve samanlıklar alev topuna dönüştü.

5 EV KÜL OLDU

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Durmuş Aydın, Cemal Aydın, Aslan Aydın ve Nuriye Aydına ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev ile bitişiğinde bulunan Casim Atalay’a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve bir traktör de zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Yangınla ilgili açıklama yapan Vali Yılmaz Doruk, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Maalesef henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında evler tamamen yanmış olmasına rağmen can kaybı olmaması sevindirici olmuştur. Vatandaşlarımız zararlarını giderilmesi konusunda gereken yapılacaktır dedi. (DHA)

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