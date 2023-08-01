Çarpıcı rapor: Muğla’nın her karışı madenlere teslim edilmiş

Doğal ve binlerce yıllık kültürel varlıklarıyla ünlü Muğla’nın yüzde 59’u olan 821 bin hektar alan madenlere ruhsatlandırılmış. TEMA Vakfı'nın 2022 yılı raporuna göre Muğla ormanlarının yüzde 65’i, tarım alanlarının yüzde 48’i, doğa koruma alanlarının yüzde 63’ü, arkeolojik sit alanlarının ise yüzde 19’u madenlere açılmış.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TEMA Vakfı'nın geçtiğimiz yıl hazırladığı maden ruhsatının; ormanlar, korunan alanlar, tarım alanları ve kültür varlıkları ile ilişkisini incelediği rapor, Akbelen Ormanı ile gündeme gelen Muğla'nın neredeyse her karışının madenler için ruhsatlandırıldığını gözler önüne serdi.

“Rapor sonuçları, yüksek ruhsatlılık oranlarına karşı, doğa koruma alanlarından önemli doğa alanlarına, tarım alanlarından meralara, ekolojik, kültürel ve ekonomik değerlere sahip alanları madencilik uygulamalarına kapatan bir kanunun gerekliliğine işaret etmektedir.

Yaşam alanlarımıza, insan ve doğa sağlığına geri dönüşü olmayan zararlar veren, bölgenin su varlıklarını tehdit eden başta kömür madenciliği olmak üzere madencilik faaliyetlerinden Muğla'yı korumak için madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı koruma statülerine ihtiyaç duyulmaktadır” değerlendirilmesinde bulunan raporda çok çarpıcı bilgilere dikkat çekildi.

MUĞLA 821 BİN HEKTARI 1149 RUHSATA BÖLÜNMÜŞ

Rapordaki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Muğla'nın yüzde 59'unu oluşturan 821 bin 323 hektarlık alanı, ihale, arama ve işletme aşamalarındaki bin 149 adet 4. grup madenlere ruhsatlı.

Maden ruhsatlarının en fazla yayılış gösterdiği ilçelerin başında yüzde 90 ile Kavaklıdere gelirken onu, Köyceğiz yüzde 87, Beyağaç ve Dalaman yüzde 83, Muğla Merkez yüzde 81, Kale yüzde 78, Milas yüzde 75 ile takip etti.

RUHSATLARIN YÜZDE 65'İ ORMAN ALANLARINA

Ruhsatların farklı arazi kullanım türlerine göre dağılımına bakıldığında, orman varlığının yüzde 65'inin madencilik yapılabilecek alan olduğu görülürken, tarım alanı olarak tanımlanan alanların ise yüzde 48'i madenler için ruhsatlandırılmış. İldeki meraların ise yüzde 35'i madenlere ruhsatlı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ BİLE KORUYAMAMIŞ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınan Dalaman, Köyceğiz, Gökova gibi büyük ovaların yüzde 11'nin madenlere ruhsatlandırıldığı dikkat çekiyor.

Doğası ve kültürel geçmişi ile zengin bir coğrafya olan Muğla'da Gen Koruma, Kent Ormanı, Muhafaza Ormanları, Tohum Meşcare Alanı, Tabiat Parkı, Tabiat Koruma Alanı, Milli Park, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit Alanı gibi farklı koruma statüleriyle korunan alanların yüzde 63'ü madencilik yapılabilecek alanların içine giriyor.

CENNET KIYILARIN YARISI MADENLERE AYRILMIŞ

Önemli Doğa Alanları (ÖDA) olarak nitelendirilen Datça Bozburun Yarımadası, Fethiye Göcek, Köyceğiz Dalyan, Patara, Baebadağ, Bodrum Yarımadası, Akbük Kıyıları, Gökova Kuzey Kıyıları'nın da aralarında bulunduğu ondan fazla ÖDA'nın yarısı madenlere ruhsatlandırılmış. ÖDA'lar incelendiğinde Sandras Dağı'nın yüzde 94'ü, Fethiye'nin yüzde 81'i, Köyceğiz Gölü'nün yüzde 58'i madenlere teslim edilmiş.

Bir diğer dikkat çekici veri ise; arkeolojik ve doğal sit alanlarının yoğunluğu ile ünlü Muğla'nın arkeolojik sit alanlarının da yüzde 19'u madenlere ruhsatlı alanların içinde kalıyor.

İlginizi Çekebilir Akbelen sabah motorlu testere sesleri ile uyandı

İlginizi Çekebilir Akbelen'deki direniş sürüyor...