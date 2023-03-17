Çarşı’ya terör davası açmıştı… HSK tarafından açığa alındı

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya Gezi direnişi nedeniyle, "Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlayan Savcı Adem M. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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İstanbul Adliyesinde terör suçlarına bakan daha sonra Küçükçekmece Başsavcıvekilliği, Büyükçekmece Başsavcılığı ve son olarak da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yapan Adem M.’nin kendini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtarak para tahsil etmeye çalışan biri kadın, iki kişinin yanında bulunduğu iddia edildi.

İddialar üzerine iki şüpheli hakkında dava açıldı. Savcı Adem M. hakkında ise HSK Birinci Dairesi soruşturma izni verdi.

Adalet müfettişlerinin raporu sonucunda da dün HSK İkinci Dairesi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesinin “Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir” fıkrası uyarınca görevden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi. (DHA)