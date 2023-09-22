Çatalca’da orman yangını
İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda yangın çıktı.
İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda yangın çıktı… Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,” Çatalca İlçesi Terkos Mevkiinde saat 10.51'de orman yangını çıkmıştır. 'Orman Yangınına , 8 adet Arazöz. 2 adet Su Tankeri , 2 adet helikopter, 1 Adet İş Makinesi 75 adet Personel ile Müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir. Terkos'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.” denildi.