Çatı formülü dağıldı

Deva, Gelecek ve Saadet partileri arasında yürütülen ‘çatı partiyle’ Meclis’te grup kurma fikri olumsuz sonuçlandı.

Veli TOPRAK

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Deva Partisi, çatı formülün partinin yetkili kurullarında benimsenmediği açıklayarak, Gelecek ve Saadet partilerine “Çatı partide yokuz” mesajını iletti. Deva Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

ÇİFT BAŞLILIK

– TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır.

KARMAŞAYA YOL AÇAR

– Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır.

Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve işbirliğini çok kıymetli gören Deva Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır

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