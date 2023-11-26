Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi… Lodos yürütmedi!

Yurtta etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Rüzgarla devrilen ağaçlar bazı araçlara zarar verdi. Yürümek bile zorlaştı.

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Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da şiddetini artıran fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Taksim Meydanı’na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde dalgalar metrelerce yükseldi.

ZOR YÜRÜDÜLER

Taksim Meydanı’na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

SİLİVRİ’DE FIRTINA SAHİLDEKİ RESTORANLARA ZARAR VERDİ

Silivri’de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

UÇAN ÇATILAR TEHLİKE SAÇTI

İstanbul’da Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak’ta bir bina ile Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak’ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Ankara’da park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkisi arttıran lodos, bir ağacın kökünden koparak yola devrilmesine neden olurken, İnegöl İlçesinde ise bir evin çatısını yaklaşık 100 metre ileriye uçurarak yan sokağa düştü.

Denizli’de bir ağacın kırılan dalları elektrik telleri ve park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü.

Bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. (AA-DHA)