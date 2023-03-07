Abone Ol

Çavuşoğlu, Katar’ın yeni Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çavuşoğlu, Katar’ın yeni Başbakanı Al Sani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

TEBRİK ETTİ

Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi Başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etti.

Al Sani, başbakanlık görevinin yanı sıra dışişleri bakanlığı görevini de sürdürecek. (AA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam