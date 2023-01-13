Çavuşoğlu’ndan İsveç’te yaşanan olaylara tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç’te dün terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen eyleme şu sözlerle tepki gösterdi:

*İsveç’te PKK/YPG’nin başka bir provokasyonunu gördük. hangi açıdan bakarsanız bakın bu İsveç’in de mücadele etmesi gereken bir şey. İsveç terörle mücadele yasasını değiştirdi ancak buna bile gerek yok çünkü bu bir nefret suçu.

*Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin önünde gerçekleşti. İsveç’in burada sorumluluğu var.

*Sadece kınayarak bundan kaçamazlar. 3’lü ahitname gayet açık. Neleri gerçekleştirmişler gayet net. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun yerine getirilmesini istiyoruz.

*Terör örgütünün oradaki mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu.

*Açık bir gerçek var. Terör örgütü ve yandaşları İsveç’in NATO’ya üye olmasını engellemek istiyor.

NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3’lü toplantının 3’sü Brüksel’de olsun diye. Bu toplantıyı Brüksel’de gerçekleştirebiliriz Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler.