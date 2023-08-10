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Çay ocağına silahlı saldırı: 6 yaralı

Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 00:08 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Çay ocağına silahlı saldırı: 6 yaralı

Elazığ Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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