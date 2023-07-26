Cebimiz boş isterseniz faturaları gönderelim

Birikim yapabilen vatandaşın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmasını isteyen Cumhurbaşkanı’na yanıt dar gelirliden geldi: Birikmiş faturalar var, onları gönderelim.

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‘Yastık altı' çağrısına vatandaş böyle yanıt verdi: Tencere boş, cüzdan boş, yastık altı boş

AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları sonucu Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken yurttaşlar da geleceklerini güvence altına almak için parasını döviz veya altın olarak biriktirmeye çalışıyor. Dar gelirli milyonlar için birikim yapmak hayal olsa da iktidarın hedefi bir kez daha biraz birikim yapma imkanı bulanların yastık altındaki

altınları oldu.

YASTIK ALTI BOŞ

Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “altınlarınızı bozdurun” çağrısına, “Yastık altına bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Ceplerimiz boş, istiyorlarsa ödenecek faturalarımız var onları gönderelim” diyerek tepki gösterdi. “Milletime sesleniyorum, gelin biz verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce kendisinin tasarruf yapmasını isteyen vatandaş “Makam arabaları, uçakları, benzin, bunlardan kendileri önce kıssınlar ondan sonra vatandaşa söylesinler” dedi.

SÖZCÜ'nün, İstanbul'da Mecidiyeköy Meydanı'nda “Yastık altında altın bulundurmak sizce israf mı? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yastık altında tutulan altınları istedi, ‘tasarruf ekonomisinden yana olalım' dedi. Altınlarınızı vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Murat İnanır isimli vatandaş, “Türkiye ekonomisi halkın yastık altındaki altınlara kadar düşmüşse ben vermem. Hükümetin daha başka çareler üretmesi gerekir” diye yanıt verdi.

Zamlara karşı eylem yapan emekçi ve emeklilerden iktidara istifa çağrısı

Eskişehir'de yapılan eylemde, AKP iktidarı istifaya çağrıldı. İşçi, memur, emekli, öğrenci ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan yüzlerce kişinin katıldığı eylemde emekliler adına konuşan Seval Sürücü, pazara, markete gittiğinde bir şey alamadığını ifade ederek, “Biz emekliler hakkımızı istiyoruz” dedi. Devlet memuru Erhan Kamış da “Hiçbir zaman bu kadar derin yoksulluk yaşamadım. Buna karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu. Eylemde, Emek ve Demokrasi Platformu'nun vergiler ve ücretlere ilişkin yaptığı imza kampanyasında toplanan imzalar, TBMM'ye iletilmek üzere CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'ye teslim edildi.

‘Yastıkaltında hiçbir şey göremiyorum'

Zeynel Kabakçı: “Emekli adam altını nereden bulsun. Aldığımız 7 bin 500 lira maaş. Benim maaşım 3 çeyrek altın yapar. Nasıl yastıkaltına koyalım? Yastıkaltına bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Tasarrufu önce Cumhurbaşkanı'nın yapması lazım. 17-20 tane uçak… Bir yere gidince 100-200 tane korumayla gidiyor. Altınlarım olsa da zaten vermem. Önce kendisi tasarruf yapsın. Vatandaş zaten her türlü zorluklara katlanıyor.”

‘Tasarrufu önce devlet yapacak'

İlyas Aykaç: “Yastık altında altın bulundurmak şu durumdaki ekonomiye göre israf değildir.

İnsanlar kendisini, geleceğini garanti altına almak istiyor. Sonuçta burası sosyalist bir ülke değil ki geleceğimiz garanti olsun. Tasarrufu önce devlet yapacak. Devlet kendisini örnek gösterecek. İnsanlar geleceğinden endişe duyduğu için altına yönelip birikim yapmaya çalışıyor.”

‘İnsanların birikimine karışamazlar'

Ufuk Kalçak: “Yastık altında altın bulundurmak israf değil. Dolar, Euro bu şekildeyken en mantıklısı altın. Tasarrufu önce devlet yetkilileri yapmalı. Onlar yapsın ki biz rahat edelim. Ekmek 8 lira olmuş, şimdi yol paralarına da zam gelecek. Akbil 1.350 lira olacak. Yani başınızın çaresine bakın diyorlar aslında. Elimizden gelen bu, ne haliniz varsa görün, diyorlar. İnsanların birikimlerine karışamazsın.”

Erdoğan, yastık altı için 7 yıldır çağrı yapıyor

Bir yandan yüksek vergilerle Hazine açığını vatandaşın cebinden kapatmaya çalışan iktidar diğer yandan “yastık altındakilere” de yine göz dikti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nun ardından vatandaşların yastık altındaki birikimlerini çıkarmalarını istedi. Erdoğan, “Yastık altında duran varlıkların iktisadi işleyişe, istihdam ve üretime katkısı olmuyor. Milletime sesleniyorum, gelin tasarruf ve verim ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne devlete ne milletimize faydası yoktur” dedi.

ÇAĞRI SONRASI DOLAR FIRLAMIŞTI

2016'dan bu yana aynı çağrıyı yapan Erdoğan, 2018'de Bayburt mitinginde “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Yastığının altında doları avrosu altını olan gitsin Türk Lirası'na bankalarımızda bozdursun” demişti. Miting başladığında dolar 5.95, Euro 6.84 seviyesindeydi. Miting bittiğinde ise dolar 6.23'e, Euro 7.14'e yükselmişti.

ERDOĞAN’IN YAPTIĞI YASTIK ALTI ÇAĞRILARI VE DOLARIN SEYRİ

■ Kemal ATLAN-■ Deniz AYHAN-■ Batuhan SERİM-■ Hakan KAYA