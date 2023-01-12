Çekmeköy’de villa satış ihalesi düzenlenecek
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli mahallesinde bulunan 280 metrekare kullanım alanlı villa açık artırma ile satışa çıkarıldı.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 19 adet villadan oluşan site içerisinde bulunan villa, sosyal tesis, açık havuz ve oyun alanlarından faydalanmakta olup büyük bir kısmı orman cephelidir. Taşınmaz zemin+normal katlı ve yaklaşık 15 yıllık müstakil villadır.
Villanın muhammen satış bedeli 19.450.000,00 Türk Lirasıdır. 1 artırma başlangıç tarih ve saati 21 Mart 2023 saat 10.40, bitiş saati ise 28 Mart 2023 saat 10.40’dır.