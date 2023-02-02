Çekyat dehşetinde detaylar ortaya çıktı
İstanbul’da yangın ihbarına giden itfaiye ve polis ekipleri çekyat içerisinde bir kadın cesediyle karşılaşmıştı. Dehşete düşüren olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Ataşehir, Mevlana Mahallesi Elmas Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında dün saat 15.30 sırlarında yangın çıktı.
Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, çekyat içerisinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Durum polise bildirildi.
CESEDİN YANINDA BIÇAK VE BALTA BULUNDU
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürülen kadının Türkmen uyruklu Leyla Seyidova olduğunu belirledi.
Cesedin yanında bir bıçak, balta bulundu. Aynı odada bulunan boş bir kolonya şişesi de polisin dikkatini çekti. Yangının kolonya dökülerek çıkarıldığı anlaşıldı.
BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, öldürülen kadının boğazının ve başının sol tarafında, derin kesikler belirledi. Leyla Seyidova'nın bıçakla öldürüldüğünü tespit eden polis, ceset üzerinde yanık izleri de tespit etti.
KAMERALARDAN BELİRLENDİ
Polis ekipleri, Leyla Seyidova'nın öldürüldüğü evin sahibi Türkmenistan uyruklu Gülçehre K. ile Feruz Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 2 isim evlerindeki odalarından birini aynı ülke vatandaşları olan Erkin S.'ye kiraya verdiklerini söylediler.
Araştırmalarda, bazı güvenlik kameraları bulundu. Kamera kayıtlarında evde alevler yükselmeden kısa süre öne Erkin S.'nin binadan çıktığı görüldü.
ALACAK VERECEK MESELESİ
Kuryelik yapan şüpheli Erkin S. cinayetten saatler sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Erkin S. ile bakıcılık yapan Leyla Seyidova arasında alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.
Cinayetin alacak verecek sebebiyle işlendiği iddia edildi. Şüphelinin delilleri karartmak için evi kolonyayla ateşe verdiği de öne sürüldü.