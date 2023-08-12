Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un ailesi AYM’ye gidiyor

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde ölen Cem Garipoğlu’nun yaşadığını ileri süren babası Süreyya Karabulut'un, kızının katilinin mezarının açılması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda ret kararı çıktı.

Hayati ARIGAN

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Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da henüz hayatının baharındayken Cem Garipoğlu tarafından, adli tıp raporuna göre 5'i münferiden öldürücü 29 bıçak kesisi, boynunda V şeklinde çizikler ve ölmeden önce testere ile kafası bedeninden ayrılmak suretiyle hunharca ve vahşice katledildi.

Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE ÖLDÜ MÜ?

Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesinin Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada kan bulaşan koltuk üzerinde verdiği poz kamuoyunda tepki topladı.

Cem Garipoğlu'nun cezaevinden kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

SAVCILIK, RET KARARI VERDİ

Savcılık Garipoğlu'nun mezarının açılmaması yönünde görüş bildirerek, ‘kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

Karabulut Ailesi’nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’in, ret kararına yaptığı itiraz da reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Ret kararları üzerine baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Adalet Bakanlığı da mezarın açılması konusundaki talebi reddetti.

Bunun üzerine ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

Epözdemir, ”Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

V ŞEKLİNDEKİ PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ise kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Münevver Karabulut’un otopsi raporunda çıkan ayrıntıları getirdi.

Otopsiye göre Karabulut’un boynunun altında ‘V’ şeklinde bir kesik vardı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, paylaşımın insani ve ahlaki olmadığını söylemişti.

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