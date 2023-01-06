Cemaat liderinin kızı 6 yaşında istismar edilmişti! Meclis komisyonu kararı Resmi Gazete’de

6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olmasıyla ortaya çıkan skandal sonrası ‘çocuk istismarı’nın araştırılması için Meclis Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon kararı Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı;

“Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 19 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına. Genel Kurulun 03.01.2023 tarihli 44’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.”

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