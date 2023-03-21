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Cemaatten Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'yi destekleyeceklerini bildirdi.

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Cemaatten Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması

Risale-i Nur Meşveret Cemaatinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye destek vereceklerini duyurdu.

Açıklamada, “Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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