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Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın miting sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın kentte yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölümü paylaşıp çok sert tepki gösterdi.

Yayınlanma: 22:26 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın miting sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi yaralandı.

 

ERDOĞAN’IN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Kentteki felaketin ardından Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı bir mitingdeki görüntüleri paylaşan Enginyurt, imar affına dikkat çekerek, “Erdoğan diyor ki: İmar Barışıyla toplam 144 bin 556 KAHRAMANMARAŞLI vatandaşımızın sorununu çözdük. Nasıl çözdüğünü bütün Dünya gördü. İnşallah! Milletçe senin de çözüldüğünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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