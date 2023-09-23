Cemal Enginyurt’tan sert tepki: Türk’e düşmansınız, Arap sevicisiniz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Enginyurt, “Ne oldu, şimdi sığınmacı sorununu bitirdiniz mi? Türk’e düşmansınız, Arap sevicisiniz. Bu milletin evlatlarını, hapsettiniz. Yazıklar olsun” dedi.

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“Sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma” gerekçesiyle gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi polisteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesaplarının yöneticileri ile gazeteci Batuhan Çolak hakkında tutuklama kararı verildi.

“YAZIKLAR OLSUN”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, tutuklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Türkiye adeta sığınmacı cennetine döndü” diyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

* “Elini kolunu sallayarak sınırdan geçenler, bu ülkede sığınmacı çoğunluğu yaratanlar, tecavüzden uyuşturucuya her türlü suçta zirve yaptılar. Vatansever gazeteciler, Tür milliyetçisi gazeteciler, bayrağını, devletini, milletini seven gazeteciler bunu haber yaptı. Fakat Recep Tayyip Erdoğan ve AKP bundan rahatsız oldu. Batuhan Çolak başta olmak üzere onlarca gazeteci içeri alındı, Batuhan Çolak tutuklandı.

* Ne oldu, şimdi sığınmacı sorununu bitirdiniz mi? Ensar diyerek aldıklarınız bu ülkede her köşeyi gezerken, Türk milliyetçilerini cezaevine attınız. AKP iktidarına sesleniyorum, Türk'ü böyle susturamazsınız. Bozkurtu böyle susturamazsınız. Bozkurtlar asla susmayacak ve sığınmacı vahşetini, sığınmacı dengesizliğini her zaman konuşmaya devam edecekler. Yazıklar olsun. Türk'e düşmansınız, Arap sevicisiniz. Bu milletin evlatlarını, hapsettiniz. Yazıklar olsun.”