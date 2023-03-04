Cemre düştü mü, üçüncü cemre nereye düşüyor?

Anadolu'nun önemli inanışlarından olan cemreler havaların ısınmasıyla bağdaştırılıyor. Her ne kadar henüz bahar başlamadıysa da cemrelerin düşeceği tarihler merak ediliyor. İki cemre geçtiğimiz günlerde havaya ve suya düştü, üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşüyor.

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Türkiye'nin birçok şehri soğuk havaya teslim oldu. Yağış ve karların eksik olmadığı şehirlerde yaşayan vatandaşlar ilkbaharın habercisi kabul edilen cemre düşmesi ne zaman olacak merak ediyor. İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşmüştü.

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

CEMRE HAKKINDA

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.