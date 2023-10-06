Cenaze evinde çürümüş 115 ceset bulundu

ABD’de bir cenaze evine şikayet üzerine giden polisler, korkunç manzara ile karşılaştı. Evde 115 adet çürümüş ceset bulunurken cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.

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ABD’nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine yapılan aramada 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandı.

Fremont İlçe Polis Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Doğaya Dönüş Cenaze Evi” (Return to Nature) isimli işletmede inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.

AİLELERE ÇAĞRI

İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.

TUTUKLAMA YOK

Soruşturmada henüz bir tutuklama gerçekleşmedi. Soruşturmaya yardımcı olan FBI'ın halkla ilişkiler uzmanı Vikki Migoya, “Bir suçun işlenip işlenmediği belli değil” dedi.

ÜCRETİ YAKLAŞIK 2 BİN DOLAR

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre “Doğaya Dönüş Cenaze Evi”, cenazelerin “doğal bir şekilde” gömülmesini sağlıyor.

Şirketin yaptığını iddia ettiği “yeşil cenaze”, mumyalama kimyasalları, plastik, metal veya doğal olmayan başka maddeler kullanılmadan gömülmenin bir yolu olarak uygulanıyor.

Şirketin bu “doğal cenaze töreni” için 1895 dolar ücret aldığı belirtiliyor.

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.