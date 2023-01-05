Cengiz’e ruhsat veren Bodrum Belediyesi: Yeniden değerlendireceğiz

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde Cengiz Holding A.Ş. tarafından yapılması planlanan ve Bodrum Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatının yeniden incelenmesine karar verildiği açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Cennetkoy'daki Gökburun Mevkii'nde Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding A.Ş. tarafından 678 bin metrekare arazi üzerine yapılması planlanan turistik tesis ve rezidans inşaatına Bodrum Belediyesi tarafından geçen ay ruhsat verilmesi üzerine başta TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve sivil toplum kuruluşları sert tepki göstermiş, konunun yargıya götürülerek ruhsatın iptalinin isteneceği açıklanmıştı.

BELEDİYE MECLİSİNDE SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında bugün düzenlenen olağan meclis toplantısında konu yeniden CHP'li meclis üyelerinin isteği ile gündeme geldi ve ruhsatın iptali istendi.

CENGİZ HOLDİNG'E VERİLEN RUHSAT YENİDEN İNCELENECEK

Bodrum Belediyesi ise akşam saatlerinde konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:

* “Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. Belediyemizin bugün gerçekleşen 2023 yılı ilk Meclis toplantısında, Gölköy Mahallemizin Cennet Koy bölgesinde bulunan Gökburun YarımadasI'nın 678 bin metrekarelik bölümünde inşaata Başlayan Cengiz Holding Anonim Şirketi’ne Belediyemiz tarafından verilen ruhsatın yeniden incelenmesi için Meclisimiz, tavsiye kararı almıştır.

* Bu karar doğrultusunda, ruhsatın yasal dayanakları ile ilgili tüm itirazların incelemesi yapılacak ve inceleme süreci ile sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

* Bodrum'un menfaatleri doğrultusunda kayıtsız şartsız taraf olan Belediyemiz, düzenlenen ruhsatın yasal dayanaklarını oluşturan karar ve izinleri veren kurumlara karşı yapılan yasal itirazları takip ederek, ruhsatın iptalini gerektiren yasal koşulların oluşması halinde gerekeni, tereddütsüz yapacaktır.”